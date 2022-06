Een kerk, een kasteel? Nee, een bizar mooie woning!

Dit is echt een bizar mooi huis: een torenwoning! Je vraag je af of het een kerk of een kasteel is, echt bijzonder. Het pand staat in Cronenbrugh te Loenen aan de Vecht, daar zijn een aantal gave woningen gebouwd met bijzondere gevels: een knikhuis, longhouse of een huis met een formele hagentuin. Vandaag leggen we de nadruk op kavel 107 oftewel ons torenspitshuis met een bijzondere vormgeving. Het huis is reusachtig hoog, wel 17.3 meter. Ook binnen ervaar je deze hoogte door het bijzondere interieur. Dit huis is een beauty, de vide op de begane grond biedt je een kijk helemaal tot en met de 4e verdieping! En wat is zou een torenwoning zijn zonder torenkamer… . Ja zeker, die is er ook! Vanuit deze kamer kom je gemakkelijk op het dakterras… Het is een huis met een ongekende luxe inrichting en een prachtig uitzicht. Vele raampartijen zorgen overal in het huis voor een prachtige lichtval. Een bijzonderheid van deze toren is zijn veelvormigheid: verschillende verbuigingen van de gevel zorgen vanuit het huis voor telkens een ander perspectief op de omgeving. In dit artikel wandelen we samen met je door dit bijzondere huis.