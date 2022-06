Voor & Na: de fantastische transformatie van een Haarlemse tuin

Na de herfst en winter ziet je tuin er meestal uit als een woestenij waarvan je je afvraagt of het ooit nog goed komt! Vandaag laten we je in dit artikel zien dat het meer dan goed komt met je eventuele groezelige tuintje, want in de zomer (al snel dus) kun je met een beetje hulp ook genieten van een wellness tuin: een ware oase om lekker in te genieten! Een tuin in Haarlem kreeg een volledige revitalisatie, daar willen we je graag wat meer over vertellen! De bewoners genieten deze zomer zeker van hun stijlvolle tuin! Check met ons hoe het was en hoe het geworden is!