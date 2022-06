Oude ruïne krijgt magische update

Ze zeggen soms dat het leven de kunst imiteert. Nou, bij dit project komen we heel dicht in de buurt. Bij het zien van deze woning denken we aan de Griekse mythologie, en meer concreet aan de Phoenix. Ken je deze nog? Dat was een grote vogel met rode en gouden veren die herboren werd uit zijn eigen as, een symbool van hoop eigenlijk. Net als deze mythe draagt de woning van vandaag een positieve boodschap inzicht, namelijk dat hoe erg een woning (in dit geval een ruïne) er ook aan toe is, er is altijd de mogelijkheid om een nieuw leven aan een huis te geven. Dit Spaanse bouwval staat natuurlijk op een grandioze locatie. Echt een plek waar je helemaal tot rust kunt komen en om je heen geen mens te bekennen. Lijkt dat je wat? Wij zijn in ieder geval dol enthousiast over deze vernieuwde woning, daarom laten wij hem graag aan je zien. Stap bij ons in de auto, want we gaan een eindje rijden, door de mediterraanse gebieden, om aan te komen in het heerlijke Spanje. Be inspired!