Bewonder de details van dit Amsterdamse penthouse!

Een penthouse bezitten is de droom van veel mensen.Vaak heb je vanuit een penthouse een prachtig uitzicht. Ze komen in alle soorten en maten! Vandaag gaan we je een schitterend voorbeeld laten zien van zo’n penthouse, het is gebouwd in een geweldige stad: Amsterdam! Dus je zit altijd dicht in de buurt waar het gebeurt! Natuurlijk heeft ook dit penthouse een prachtig uitzicht over de omgeving en telt 69 m² woonoppervlakte. Dankzij een slimme inrichting kun je hier heel ruimtelijk wonen! In dit artikel gaan we samen even deze gave inrichting checken. Wandel met ons mee door deze schitterende Amsterdamse woning.