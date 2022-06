Een nieuwe uitbouw bij een modern rijtjeshuis

Een van de meest voorkomende verbouwingen van woonhuizen, is het aanbrengen van een uitbouw. De ideale manier om meer ruimte in je huis te creëren en daarnaast is dit een oplossing die nog veel meer voordelen biedt. Wat dacht je van extra lichtinval of van een ruimte waar je zonnepanelen kunt plaatsen? En dat de uitbreiding alleen maar bij oudere huizen plaatsvindt, is natuurlijk een misverstand. Het gebeurt namelijk vaak dat bewoners van een nieuwbouwhuis al snel tot de ontdekking komen dat ze net een beetje meer ruimte nodig hebben. Een leuke aanbouw is dan gelukkig snel geplaatst. Wel is het belangrijk dat de stijl goed aansluit bij het eigenlijke huis. We laten je nu een project zien, ontworpen door de Nederlandse experts van Architectenbureau Jules Zwijsen, waarbij dat perfect is gelukt.