Historisch Haags pand met een schitterende inrichting!

Heerlijk om rond te dwalen in een woning met geschiedenis. Als de muren eens konden spreken! Prachtige panden vind je vaak in de grote Nederlandse steden: woning met een ingetogen of juist uitgesproken gevel en ingericht met authentieke meubels. Aan zo’n inrichting denken we vaak als we deze panden passeren, niet waar? Maar vandaag laten we je in dit artikel zien hoe gaaf een pand inricht kan worden met modern design. Meubels en tinten die helemaal bij onze tijd horen. We nemen je mee naar Den Haag, daar troffen we een stadsvilla met een wel heel bijzondere eigentijdse inrichting. Deze oude woning was nodig toe aan een herinrichting en dat is gelukt! Kijk met ons mee naar deze wonderlijke mix van oud en nieuw, zul je niet vergeten om je te laten inspireren?!