Prachtige prefab huizen voor onder de 180.000 euro

Dit moderne prefab huis is 132 vierkante meter groot en heeft alles wat moderne huizen vereisen. Het is verdeeld over twee verdiepingen. We zien het gebruik van prachtige materialen zoals hout, beton en grote ramen. Kortom, het is een waar woongenot, snel in elkaar gezet en hartstikke betaalbaar. Wil je graag nog meer betaalbare huizen ontdekken? Stap dan zeker eens binnen in deze tien budgethuizen.