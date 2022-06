Slim, mooi en duurzaam: een zelfvoorzienend tuinhuis

Dit tuinhuis mag wel een tuinwoning genoemd worden, want je kunt er zo intrekken. Zeker studenten zouden hier goed kunnen verpozen. De efficiënte indeling van dit huisje maakt dat we een groot gevoel van ruimtelijkheid ervaren. In het bed ervaren we dit ook, want je kunt er lekker breeduit in liggen. Voor al het andere comfort is de heerlijk Engelse leesstoel met voetenbankje in het leven geroepen. Qua lichtsfeer zit je in deze tuinwoning ook zeer goed, want de verschillende ramen in de gevel zorgen dat het binnen lekker licht is. Zo heerst er altijd een opgewekte sfeer in deze Scandinavisch geïnspireerde kamer! Meer mooie ideeën voor je slaapkamer? Klik hier voor de inspiratie!