Een royale tuin om van te genieten

Een van de belangrijkste elementen die er te zien is in deze tuin, is dit schitterende overdekte terras. Of kunnen we het beter een patio of veranda noemen? Wat voor naam je het ook geeft, het is een prachtige plek waar je menig uurtje door kan brengen. En of de zon dan heel fel schijnt of de regen juist met bakken uit de hemel valt, maakt dan niet zo heel erg veel uit. Je zit hier heerlijk beschut!