Een schitterende woning in Nieuwveen die je niet mag missen!

Als je een flinke verandering in je interieur aan wilt brengen, dan is het niet altijd noodzakelijk om een grote verbouwing uit te voeren. Dit project vormt daarvan het levende bewijs! Met een kleine ingreep is namelijk een groot resultaat bereikt. Erg inspirerend is het om te zien hoe de werkzaamheden van de specialisten van CG Interior Architecture uit Diemen een jaren 20/30-woning een hele mooie nieuwe uitstraling hebben gegeven. De authentieke elementen zijn gebleven, maar er is op subtiele wijze iets extra’s aan toegevoegd. Benieuwd hoe dat er in de praktijk uit is komen te zien? Neem met ons een kijkje in dit leuke huis!