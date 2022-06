Een supermooi bekroond Brits huis

Vandaag steken we Het Kanaal over, om in het Verenigd Koninkrijk een prachtige woning te gaan bekijken. De woning is gelegen in het pittoreske plaatsje Knutsford en werd gerealiseerd door het gerenommeerde architectenbureau Nicolas Tye Architects. De woonwijk waarin de woning te bewonderen is heeft een gevarieerd uiterlijk, maar natuurlijk wel altijd met de befaamde Britse klasse. Het architectenbureau doet er alles aan om steeds weer een bijzonder gebouw voor de opdrachtgever te realiseren. Dat is met dit project zeker weer gelukt! Al hun mooie ontwerpen ontspringen aan hun filosofie, die er vanuit gaat dat een woning opwindend, innovatief, maar ook zeer gebruiksvriendelijk moet zijn. Want hoe we het ook wenden of keken, een woning is en blijft een groot gebruiksvoorwerp. Laten we gaan kijken hoe de architecten het er ditmaal afgebracht hebben. Kom met ons meer naar Knutsford!