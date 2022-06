Familiehuis met een mysterieuze uitstraling

Soms moet je even met je ogen knipperen om zeker te weten dat je het wel goed ziet. We kunnen bij homify soms huizen tegenkomen waar we met verbazing naar kijken. Gewoon vanwege het feit dat deze zo uniek zijn. Vandaag is het weer zover, we hebben er een voor je gevonden! We nemen je mee naar de andere kant van de wereld, naar het land van de reizende zon. Natuurlijk hebben we het dan over Japan. Het project dat we vandaag voor je in petto hebben heeft al het goede van de Japanse bouwkunst en een beetje meer. Dat beetje meer maakt de woning dan ook uniek. Vaak weten bijzondere huizen de architectuur qua stijl verder te brengen, te inspireren tot nieuwe inzichten en vormgeving. We verwachten dat dit bijzondere huis ook deze rol zal vervullen. Laten we snel een tour in en om het huis doen, gewoon om een beetje inspiratie op te doen. Ga je met ons mee? This house is big in Japan… en bij homify!