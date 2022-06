Stoere cementgebonden gietvloer is een verrijking voor elke kamer

Bij een complete verbouwing hoort ook een nieuwe vloer. Er zijn dan verschillende opties waar je uit kan kiezen. Kliklaminaat in verschillende soorten en kleuren, een houten vloer, parket, vloerbedekking, vinyl of marmoleum. Een andere optie is een cementgebonden gietvloer. In dit Ideabook zien we hoe prachtig dit kan uitpakken. Gekozen is voor een vloer van Motion gietvloeren uit Amsterdam. Dit Ideabook laat zien dat een cementgebonden gietvloer eigenlijk in elke kamer past. Zowel in de keuken als in de woonkamer. Daarnaast is de gietvloer heel goed te combineren met allerlei verschillende materialen als hout, ijzer of kunststof. En, niet onbelangrijk, een cementgebonden gietvloer is zeer onderhoudsvriendelijk, bijna niet kapot te krijgen en hij gaat een leven lang mee. Daarnaast zie je geen naden, zoals dat wel het geval is bij houten vloeren of bijvoorbeeld een vloer van marmoleum.