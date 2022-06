6 tips voor een rommelvrije open keuken

Na de indeling van de ruimte, de vloer en het kleurschema dat gekozen is, richten we ons nu even op een belangrijk interieurelement: de verlichting van de open keuken. Voor ons heeft daglicht altijd de voorkeur, typisch een aspect van de inrichting waar wij nooit genoeg van kunnen hebben. Daglicht geeft elke ruimte de meeste diepte en is daarmee, in tegenstelling tot kunstlicht, nooit flets of te hard. Mocht je de keuze hebben, bekijk dan eerst eens of er mogelijkheden zijn om in jouw eigen open keuken nog extra daglicht te creëren. Een dakraam is daarbij vaak een optie, maar soms wordt de mogelijkheid om een muur uit te breken en er een raam te plaatsen ook over het hoofd gezien. Geen mogelijkheden voor extra daglicht? Met mooie kunstverlichting kom je ook een heel eind. Ga dan wel voor een specifieke stijl. Industriële verlichting is een optie, maar ook meer moderne spotjes doen het goed in een rommelvrije open keuken. Waar we je graag voor zouden behoeden is het creëren van ruis door het ophangen van te grote verlichting. Voor een rommelvrije open keuken raden wij aan het beeld zo strak mogelijk te houden.