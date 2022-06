Efficiënt omgaan met een kleine keuken: 6 ruimtebesparende tips

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: om een ruimte optisch te vergroten, maak je gebruik van lichte kleuren. Dit gaat natuurlijk ook op voor de keuken. Let niet alleen op de muren, maar besteed ook aandacht aan de vloer. Donkere plavuizen kunnen rustiek staan, maar maken een toch al kleine keuken alleen maar minder ruimtelijk. Kies liever voor laminaat, vinyl of plavuizen in een lichte kleur. Dit hoeft natuurlijk niet gelijk wit te zijn, een andere zachte kleur werkt even goed. Kijk ook goed naar de lichtinval in de keuken en pas de gordijnen hier eventueel op aan. Hoe meer licht er binnenkomt hoe groter de keuken lijkt. Shutters in een lichte kleur bieden hierbij een passende oplossing. Wanneer ook je keukenblok of kookeiland licht van kleur zijn, kan de keuken steriel ogen. Om dit te voorkomen kun je gebruikmaken van natuurlijke materialen als lichtgekleurd hout.

Verder kun je natuurlijk ruimte besparen door een buffetkast met servies en ander keukengerei niet in de keuken, maar in de woonkamer te plaatsen. Hou de inrichting van een kleine keuken zo minimalistisch mogelijk. Kijk welk meubilair je anders neer kunt zetten. Het is ook een optie om een keukenplanner in te huren. Zo'n professional heeft het inzicht en de expertise om samen met jou kijken hoe je de kleine ruimte in de keuken optimaal kunt benutten.

Heb jij een kleine keuken? Wat heb jij gedaan om ruimte te besparen? Reageer hieronder!