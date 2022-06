In één dag een eenpersoonswoning opbouwen

De Heijmans ONE wordt geleverd met keuken, die we hier op de foto kunnen zien. De witte kasten passen goed bij het lichte hout en gezamenlijk vormen zij een mooi decor voor de ietwat donkere accessoires en decoratieve elementen die we bijvoorbeeld in de woonkamer tegenkomen. De vormgeving van de keuken laat zich verder omschrijven als modern en strak.

Heijmans, MoodBuilders en GAAF spelen met dit project handig in op een veelvoorkomend maatschappelijk probleem. De benadering van eerdergenoemde bedrijven verdient lof, voor de manier waarop ze verschillende kwesties tegelijk aanpakken, voor de betaalbaarheid en functionaliteit van de woning, maar ook voor het ontwerp en de esthetiek. Meer informatie over de Heijmans ONE en over MoodBuilders vindt u terug op het homify-profiel van MoodBuilders.