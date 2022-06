Bijzondere keuken als aanbouw met fantastisch uitzicht

Is het een garage of een aanbouw? Het laatste is het geval! De aanbouw bij dit woonhuis lijkt wel zo ontworpen dat die niet opvalt. Een juist zoiets kan een opvallend resultaat geven! Als we nog beter naar de foto kijken dan is dit niet de enige aanbouw bij dit huis. Het lichtelijke kleurverschil in de bakstenen van de hoge muur links doet vermoeden dat de woning al eens eerder is uitgebreid. We kunnen via de rechterkant de aanbouw binnengaan om eens verder op onderzoek uit te gaan.