Een minimalistische parel in het open platteland

Niet iedereen die en modern huis bewoond is per se geweldig goed ter been, dat kan aan van alles liggen, maar het is wel hinderlijk als je dan honderd treden van een trap op moet om bij je slaap- of badkamer te komen. Japan is een land waar de mensen vrij oud worden, daarom heeft Hinata Tasubun een woning ontworpen waarin iedereen comfortabel kan wonen. Het is een huis dat vrij is van obstructie, zoals trappen en opstapjes. De woning is geliefd bij jong en oud, dat gegeven schuilt vooral in de minimalistische ontwerptrant en de heldere stijl. We nemen je mee naar deze zuivere woning waarin je helemaal tot jezelf kunt komen. Dus trek je wandelschoenen aan, want we gaan op reis naar Japan.