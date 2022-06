Glas-in-lood anno 2015

Je huis met erker is na de plaatsing van dit glas-in-loodraam onherkenbaar veranderd. De uitstraling die dit glaswerk heeft is niet te evenaren. De verschillende kleuren licht worden gefilterd door de schitterende vormen op het glas, waardoor een spel van vorm en kleur in je woning ontstaat. Deze erker is de geschikte plek om even bij te komen en te genieten van de rust. Het mooie van dit raam is dat sommige vakjes de omgeving nog wel prijsgeven, waardoor in de kamer een zekere transparantie te ervaren is.