De droom in verf gevat, expressieve schilderijen

De wereld bestaat op de huid van een slang, althans zo gaat het oeroude verhaal. We lijken via dit werk in een sjamanistische tip beland, een plek waar verschillende mythische dieren een woonstee hebben. De felle kleuren zijn op een zwarte achtergrond aangebracht waardoor ze extra ver naar voren komen. De verschillende wezens lopen langs elkaar in het expressieve werk van Philippe Abril, dat precies goed in een strak monochroom interieur past, dan valt het extra op. Welk verhaal vertelt dit schilderij, een ontstaansgeschiedenis, een legende, een voorouderlijke profetie? Zoals met alle goede kunst blijven er vragen open die je zelf mag beantwoorden. Na mate je langer naar het werk kijk hoe meer je er in ziet. Oeroude sensaties komen in je op.