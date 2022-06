Fabuleus mooi prefab chalet

In Brazilië is slechts 15% van de gebouwen uit hout opgetrokken. Maar het materiaal is toch wel erg geliefd in dit land. Want veel culturele producten worden in hout vervaardigd. Het materiaal heeft ook zo veel voordelen, ze zijn bijna niet op te noemen, maar we doen een poging: het is zeer sterk, duurzaam en vormt een uitstekende isolatie. Daarbij zorgt het voor een aangename akoestiek in het interieur. Verder is het toepasbaar in verschillende streken met een koud of warm klimaat. Dus ook in ons polderlandje zijn de mogelijkheden eindeloos. Verder is de productie van hout bijzonder ecologisch, in de zin dat hier maar weinig energie voor nodig is. Vergelijk dat maar eens met beton en staal. Ook is het een hernieuwbaar materiaal, met alle voordelen voor het milieu vandien.

Vandaag laten we je een chalet zien dat volkomen prefab is. Het is gebouwd uit massief hout uit Europese bossen die steeds hernieuwd worden. De woning is gelegen in Penafiel, te Portugal, echt een prachtige streek. Deze woning was snel te bouwen door de moderne prefab techniek, die tijd en energie bespaard. Een beproefde methode voor snelle resultaten. Kijk met ons mee en doe lekker wat inspiratie op!