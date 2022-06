Creatieve villa in bijzonder landschap helemaal vernieuwd

Het bijzondere trappenhuis maakt duidelijk hoeveel verschillende woonlagen dit huis kent. De trappen lopen in een glooiende beweging van boven naar beneden en volgen daarmee de natuurlijke vorm van het landschap rond de villa. Rechts zie je nog hoe mooi de eetkamer een aparte ruimte in het huis geworden is en tegelijkertijd toch onderdeel uit maakt van de grotere ruimte in het gebouw. En hier is ook de mooie lichtinval heel goed zichtbaar. Wie nu nog denkt dat een woning in het bos donker is om in te wonen moet hier eens komen kijken.

Als je meer wilt weten over villa’s die een grondige opknapbeurt hebben ondergaan bekijk dan ook zeker dit Ideabook!