homify 360º: Architectonisch wonder in Derbyshire

Net als de rest van het zorgvuldig ontworpen huis, is ook de badkamer licht, helder en overzichtelijk. Het vormt de ideale plek om de dag te beginnen. Ook in de badkamer komen we de houten latten tegen die we in andere vorm al eerder tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de latten wand in de woonkamer, of de trap die we hiervoor zagen.