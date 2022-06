Huis met veel natuurlijke elementen

Ook in de woonkamer zien we dat voor kwaliteit is gekozen. Zowel bij de inrichting als bij de keuze voor materialen. Door de grote ramen kan veel daglicht naar binnen. Maar met deze sfeerverlichting is het juist weer heel knus. Aan die knusheid draagt uiteraard ook de enorme open haard bij die, geheel in de geest van het huis, van natuursteen is gemaakt.