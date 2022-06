Moderne woning die niet in hoeft te boeten aan huiselijkheid

Wederom arriveert homify in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. Het is een stad met een ongekende hoeveelheid bijzondere architectuur. Vandaag laten we je proeven van deze rijkdom. We nemen je mee naar een project dat opvalt door zijn natuurlijke looks. Daarbij betreft het een woning waarin moderne voorzieningen en een traditioneel ontwerp een harmonieuze eenheid vormen die direct overtuigt. Zo zien we prachtige bakstenen en een heldere betonnen structuur. Oud en nieuw lijken in dit huis samen te komen. Alle gezichtspunten vanuit de woning zijn sterk gericht op de omgeving, zodat je helemaal in tune bent met de streek. Natuurlijk was de privacy van de bewoners tijdens de bouw van deze woning een groot goed; we zullen dan ook een intieme woning aantreffen waarin jij helemaal jezelf kunt zijn. In deze woning zien we een traditioneel ontwerp hand in hand gaan met een moderne functionaliteit, zonder dat het huis in moet boeten aan huiselijkheid en sfeer. Kijk met ons mee naar deze woning en de inspiratie voor je eigen vakantiehuis op!