Een hypermoderne woning om van te dromen!

In deze keuken kun je lekker relaxen aan de bar en zalige gerechten maken met je beste vrienden of vriendinnen. Je hebt hier alle ruimte en de sfeer is prachtig. Het is duidelijk dat de bewoners houden van een industriële stijl. De grijze look die we buiten al zagen in de robuuste balken zien we nu ook in deze keuken. Wij vinden de vloer hier erg prachtig! Check ook even de lampen, lekker futuristisch!