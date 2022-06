Weinig ruimte? Slimme tips voor de moestuin in een kleine tuin

De volgende stap is het bedenken welke groente en het fruit je graag zou willen kweken. Er is een enorm aanbod met vrijwel alle denkbare soorten groenten en fruit dus is het niet altijd even makkelijk om hier een keuze uit te maken. Niet al deze groenten en fruitsoorten zijn geschikt voor het Nederlandse klimaat. Ga dit dus van te voren na om teleurstellingen te voorkomen. Handig is om gewoon de groenten en het fruit te kiezen die je zelf lekker vindt en ook regelmatig eet. Zo weet je zeker dat de groenten die gekweekt worden straks ook opgegeten worden. De courgette is een dankbare plant die een enorme oogst geeft. Ook al neemt de courgette wel wat ruimte in, je kunt er prima één plaatsen in je kleine tuin in een grote pot. Ook aardbeien, mits ze in de zon staan, geven bakken vol oogst in een zonnige zomer. Pluksla is leuk want dat groeit steeds weer aan en daar heb je dus een heel seizoen plezier van. Maar ook spinazie, wortelen, prei of uien zijn prima geschikt. Sommige soorten groente nemen meer ruimte in en zijn minder geschikt voor de kleine tuin. Dit zijn bijvoorbeeld snijbonen, pompoenen, rabarber en koolsoorten. Tegenwoordig kun je bij een aantal online tuincentra ook diverse kleine fruitsoorten op stam of als struik kopen met rijke oogst. Elke groente- of fruitsoort vraagt om een andere verzorging dus verdiep je hier van tevoren in voor het beste resultaat.