Een romantisch vakantiehuis vol comfort!

We zien hier de woonkamer met een intieme sfeer. Dat laatste is vooral gelegen in het feit dat het plafond bestaat uit sfeervolle bogen, een eeuwenoude techniek om sfeer en stabiliteit in de structuur te brengen. In tegenstelling tot veel woningen met een dergelijk authentiek bouwstijl (dikwijls eeuwenoud) is deze woning bijzonder licht. Tegenwoordig besteden we toch meer aandacht aan de lichtsfeer in de woning. Daarbij moeten we ons realiseren dat de bouwtechnieken in de afgelopen eeuwen verbeterd zijn, waardoor er ook meer mogelijk is. Oude bouwmaterialen zijn overigens nog steeds intrek, ook in deze woning zien we namelijk baksteen en beton. Deze materialen vormen een stijlvolle mix die voor een indrukwekkende ambiance. Let even op zandkleurige bogen en je weet direct wat we bedoelen. Het is vooral de combinatie tussen het wit van de wanden, het grote bankstel en het comfortabele kleed die de sfeer hier zo aangenaam maken.