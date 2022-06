Een rustiek droomhuis gemaakt van hout

Als je van houten huizen met een rustieke twist houdt moet je echt dit artikel uitlezen. Hout is een materiaal dat al eeuwen gebruikt wordt in de huizenbouw. Ook in de huidige tijd zien we het overal in verwerkt. In onze vloeren, plafonds en meubels. Het is een nobel materiaal met een grote portie eerlijkheid. Daarbij is het ook zeer eerlijk en duurzaam. Vooral dat laatste is tegenwoordig een hot topic in de wereld van de (binnenhuis)architectuur. Hieronder laten we je een droomhuis zien dat zeker voor de nodige inspiratie zal zorgen. Als was het maar omdat het pand een unieke vorm heeft en volledig uit duurzaam hout bestaat. Het prikkelt onze fantasie en doet ons dromen over een landelijke leefstijl in Argentinië, het land waar deze schitterende woning staat. De woning is ontworpen door JROTH, een expert op het gebied van unieke huizen. De bewoners voelen zich de koning te rijk in deze woning, omdat ze omgeven zijn door natuur en een prachtige tuin. Dit is zoals het buitenleven bedoeld is. Kijk met ons mee naar dit project en doe jouw inspiratie op!