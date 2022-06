Bijzondere kubistische woning met veel sfeer

De achterkant van dit huis is eigenlijk opvallender dan de voorkant. Vooral de eerste verdieping, die een flink stuk over het terras gebouwd is, zorgt voor een visueel aantrekkelijk plaatje. Daarnaast dient dit ook een bijzonder praktisch doel: ook bij regen kun je dit terras prima gebruiken! Meer dan in de voortuin is er hier wel gekozen voor een tuinontwerp waar voor natuurlijke materialen weinig ruimte is. Dat is trouwens helemaal niet erg: dit is een heerlijke tuin om een leuk feestje te kunnen geven en daarnaast een prachtige ruimte voor kinderen om lekker beschut te kunnen spelen.