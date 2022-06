De ongelooflijke charme van een klein appartement

Een van de hoogtepunten van dit appartement is ongetwijfeld de keuze van de kleuren. De stijl is erg Frans, met een delicate shabby chic look.De kleuren zijn zeer helder, met een overwicht van wit. Ook vinden we hier en daar een vleugje delicate kleur, zoals te zien op de grijze kussens en het blauwe tapijt. Tevens is de houtkleur een graag geziene gast in deze kamer, waardoor een natuurlijk vibe tot stand komt. In deze woonkamer kun je heerlijk een boek lezen of even tv-kijken. De lichtval is prachtig en brengt je direct in een goed humeur.