Wonderschoon verbouwd en ingericht herenhuis in Utrecht!

Dit prachtige riante herenhuis staat aan een van de mooiste singels van Utrecht. Nu is de buitenkant een plaatje, met de toren en het vele groen in de nabije omgeving. Maar dankzij de interieurarchitecten van Strand NL is ook de binnenkant om je vingers bij af te likken. Het is vanbinnen helemaal gerenoveerd en ziet er dan ook superstrak uit. Maar dat is nog niet alles. Want ook de inrichting is compleet gedaan. Aan elk detail is gedacht. Van bankstel tot stoel en van boekenkast tot kunst. Dit huis is echt helemaal af. Een combinatie van een prachtige buitenkant en een interieur waar goed over na is gedacht. Zo zie je maar, iemand laten meedenken over de inrichting van je huis kan geweldig uitpakken.