Vloeren in de hal, zes sprekende mogelijkheden

Van het statige landhuis hierboven blijven we nog heel even in de authentieke sfeer van weleer hangen, al slaan we wel even een eeuw of anderhalf over. Op deze foto zien we hoe linoleum gebruikt is op de overloop van een gang. Kenners weten ons te vertellen dat linoleum een slijtvaste vloerbedekking is van enkele millimeters dik. Het is een natuurproduct met als voornaamste bestanddeel lijnzaadolie. Die lijnzaadolie zorgt er trouwens voor dat linoleum niet tegen agressieve schoonmaakmiddelen kan, deze lossen het natuurproduct gewoonweg op. Zorg dus, als je kiest voor een linoleumvloer dat je speciale schoonmaakmiddelen voor de vloer van de gang aanschaft.

Linoleum was enorm trendy in de jaren 50 en 60 en beleeft inmiddels in kleine mate een opleving. Dat is vooral te danken aan het feit dat linoleum makkelijk te kleuren is en dus in verschillende patronen en kleuren gelegd kan worden. Door nieuwe snijtechnieken toe te passen is het vloeroppervlak makkelijk te personaliseren. Nog een weetje, want is het nou linóleum of linoléum? De enige juiste uitspraak is de eerste, met de klemtoon op de 'o'. (Marmoleum, daarentegen, wordt uitgesproken met de klemtoon op 'le': marmoléum.)