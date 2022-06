In 6 Stappen Wordt dit oud Rijtjeshuis een Modern Paradijs

Eenmaal binnen zien we duidelijk de grote voordelen van de uitbouw. Deze keuken is nu een stuk langer, zo lang zelfs dat er een lange eettafel in past die je eerder verwacht in een eetzaal van een paleis dan in de keuken van een rijtjeshuis. Eigenlijk kunnen we niet meer spreken van een rijtjeshuis omdat het pand zo aangepast is, dat het niet meer een dertien-in-een-dozijnhuis is. Met andere woorden: het past niet langer in het rijtje. Deze keuken heeft een inrichting waarin zowel oud als nieuw design opgenomen zijn.