Voor & Na: Jaren '70 woning in Soest kreeg een moderne uitbouw

Een update van een oude woning is altijd erg leuk om te laten zien. Vandaag hebben we in dit artikel ook weer een geweldig voorbeeld voor je in petto. Een jaren zeventig woning in Soest was echt toe is aan een update: de bestaande uitbouw van de woonkamer is gesloopt en heeft uiteindelijk plaats moeten maken voor een nieuwe uitbouw die veel breder en praktischer ingericht is. Helemaal van deze tijd! Er is een nieuwe vloer in de woonkamer gelegd en de woning is veel beter geïsoleerd. Dat komt het woongenot echt ten goede. Het is gewoon een veel fijner huis geworden! Kijk snel met ons mee naar de resultaten.