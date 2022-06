Een gezond leefklimaat in je woning: 6 tips

Wat is er in deze koude wintermaanden lekkerder dan je voor de open haard nestelen met een goed boek, een heerlijk warm bad nemen of stoken tot de temperatuur in je woning aangenaam aanvoelt? Toch ligt er hier een gevaar op de loer: koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is eigenlijk niets anders dan onverbrand gas dat vrij kan komen als een verbrandingsapparaat bijvoorbeeld niet goed werkt of schoongehouden is. Bij inademing van een teveel aan dit gas kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Koolmonoxide wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof, waardoor je hersenen, hart en andere organen te weinig zuurstof krijgen.

Allereerst is voldoende ventilatie in je woning erg belangrijk. Hierdoor verklein je de kans dat er zich grote hoeveelheden koolmonoxide concentreren in de lucht die je inademt. Maak je geen gebruik van mechanische ventilatie in de woning, zorg dan altijd dat je minimaal één (klap)raampje open hebt staan, ook wanneer het buiten koud weer is. Verder is het van groot belang dat je (open) verbrandingsapparaten zoals een geiser of CV-ketel jaarlijks laat controleren en schoonmaken door een erkend installateur. Dit geldt ook voor de open haard en/of schoorsteen. Een niet goed onderhouden apparaat heeft meer moeite met een goede verbranding van gas. Daarnaast is het goed om te investeren in een degelijke CO-melder. Een goede melder koop je niet voor tien euro bij een outletstore. Vraag om advies bij een bouwmarkt en installeer de melder precies volgens de gebruiksaanwijzing.