Voor en Na: vreselijke badkamer wordt fris pareltje

Het verschil tussen dag en nacht valt hier zowel letterlijk als figuurlijk op. In plaats van donker, oud en somber, is de badkamer nu licht, verfrissend en opbeurend. Het raam is verkleind tot een bovenlicht dat voldoende licht geeft, maar ook zorgt voor de privacy die je in een badkamer wilt hebben. Daarnaast is ook de indeling veranderd. Die oude radiator zat namelijk hopeloos in de weg en deze plek is veel beter om te gebruiken voor een lekker ligbad. Verder valt een bijna minimalistische sfeer op, maar die wordt wel op een hele charmante eclectische wijze aangevuld.