Niet Doen: 5 Fouten in je Woonkamer die je Makkelijk Voorkomt!

De belangrijkste misser die velen van ons begaan bij het inrichten van een woonkamer of een andere kamer in ons huis is dat we ons laten meeslepen door een spontane impuls. Natuurlijk moeten spontane invallen mogelijk zijn. Maar laat je bij het inrichten van je woonkamer en het kiezen van de basisstukken bij voorkeur niet leiden door impulsaankopen. Het is belangrijk om goed na te denken over de totale sfeer, stijl, kleuren en indeling en het idee te laten rijpen. Planning is de sleutel. Schrijf bijvoorbeeld alles op: het kleurenpalet, de verlichting, meet de positie van het meubilair en de stijl of maak er een moodboard van. Een mooie woonkamer is harmonieus en alle onderdelen moeten in verbinding met elkaar zijn, zelfs al is de stijl anders. Laat je niet misleiden door stress of haast om alles klaar te willen hebben. Doe het stap voor stap. Je moet er immers jaren in zitten met je gezin en dus het is echt belangrijk dat je je er helemaal happy in voelt.