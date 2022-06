Een mooie verbouwde woning in Heiloo

We hadden het er net al even over dat de buitenkant van dit huis misschien niet zo heel erg bijzonder is. Maar dat neemt niet weg dat het buitenaanzicht van de woning een fraai plaatje oplevert. Je kunt overduidelijk zien dat er met een flinke moderne inslag een en ander aan het bouwwerk is opgeknapt. Vooral de lijsten die rond de ramen zijn aangebracht, voegen duidelijk iets aan het beeld toe. Ook de tuin is mooi en geordend aangelegd. Alles bij elkaar zorgt het voor een aantrekkelijk geheel. En dat nodigt zeker uit om naar binnen te gaan!