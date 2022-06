Extra etage op het dak met een prachtig dakterras!

Een plat dak biedt allerlei interessante mogelijkheden om je woonruimte uit te breiden. Van daktuin tot extra kamer of dakterras. Vandaag nemen we je mee naar een bijzondere dakopbouw in Amsterdam. Daar werd een complete zelfstandige ruimte gerealiseerd op het dak met slaapkamer, douche met toilet en pantry inclusief prachtig dakterras met weids uitzicht over de stad. Bijzonder aan dit project is de stijlvolle versmelting tussen de oude architectuur en de zeer moderne dakopbouw waarbij de karakteristieke elementen van het oude huis op fraaie wijze werden geïntegreerd in het nieuwe appartement. Neem even een kijkje en bewonder dit unieke project.