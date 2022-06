Een prachtig Nederlands huis dat je niet kunt weerstaan!

Dat de Nederlandse architecten gave huizen kunnen ontwerpen wisten we al wel, maar dat ze instaat waren om een woning zo’n moderne twist te geven is een beetje een verrassing. We mogen nu toch wel met recht stellen, dat de Nederlandse architectuur helemaal in tune is met de contemporaine stijlen waarvan we hier zo vaak mooie voorbeelden voorbij zien komen. In dit artikel gaan we een tour maken door de wereld van de eigentijdse architectuur, waarbij een leuk even genoemd moet worden: deze ultra strakke woning was ooit een oude bungalow, dus was het pand evengoed een uitstekende kandidaat geweest voor één van onze ‘Voor en Na’-reportages. Nu is het de hoogste tijd om je mee te nemen voor een inspirerende wandeling in en om het huis. Kijk snel met ons mee en doe de leukste ideeën op!