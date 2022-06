Voor en Na: saai dak verandert in schitterend dakterras

De term dakterras is eigenlijk nog niet genoeg om deze plek echt goed te omschrijven, het is eigenlijk meer een daktuin waar een terras onderdeel van uitmaakt. En wat een schitterende tuin is het geworden! Een belangrijk punt te midden van deze oase op het dak is dit terras. En erg handig is dat het semi-overdekt is: je kunt zelf kiezen of je helemaal in de schaduw wilt zitten (of misschien wilt schuilen voor een regenbui), of dat je toch een beetje een kleurtje kunt krijgen door het zonlicht. En die nieuwe opbouw die is geplaatst? Het lijkt op deze manier wel een penthouse!