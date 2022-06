Een doorzonwoning met een leuke uitbreiding

We begonnen met een afbeelding van de zomer. De tuin was toen in mooie groene staat te zien, maar zodra de bladeren gevallen zijn zie je een gezellige en intieme plek. Licht is daarbij uiteraard het sleutelwoord. Zowel het daglicht als de verlichting in de nieuwe woonkamer zelf zorgen voor een zeer aangename sfeer. De tuin mag er nu trouwens een beetje troosteloos uitzien, reken maar dat het in de zomer een hele leuke plek is om van het mooie weer te genieten! Lekker de schuifdeuren open en genieten van de warme zon.