Voor & Na: Verbouwing boerderij in Hoonhorst

We bevinden ons hier in de entree naar het hoofdvolume, die gericht en gepositioneerd is op de trap in de woning. Zowel de binnen- als buitenkant van de entree wijkt in materialisatie af van de rest van de woning. De relatief smalle maar hoge entree zorgt voor bijzondere perspectieven, waarvan we er hier op de foto alvast één kunnen zien.