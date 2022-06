Pas op voor deze 8 Fouten als je je Woonkamer Gaat (Her)inrichten!

Met de Scandinavische inrichting op de foto hierboven is niet zo heel veel mis. Het enige dat we er op aan te merken hebben is het formaat van het vloerkleed. Het kleed is zo groot dat er niets meer van de houten parketvloer te zien is. Dat is jammer en zorgt ervoor dat de ruimte kleiner aandoet dan deze in werkelijkheid is.