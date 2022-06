Prachtige uitbouw voor een historische Schotse woning

In het zuidwesten van Edinburgh, in de wijk Morningside treffen we dit klassieke stenen huis. De architecten van Wiszniewski Thomson Architects voegden een glazen uitbouw toe aan de achterzijde van het gebouw. Hierdoor ontstond niet alleen een nieuwe, verbeterde lay-out voor de bewoners, maar werd ook de relatie tussen de tuin en het interieur verbeterd. Het schort oude huizen zoals deze vaak aan voldoende daglicht, door de aanleg van de uitbouw werd ook dit probleem aangepakt. De foto's hieronder zijn gemaakt door Chris Humphreys Photography en geven ons een goede indruk van de woning met zijn nieuwe uitbouw.