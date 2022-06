Voor en Na: hip wonen in een oud huis

Een oud huis hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je ook een oud of klassiek interieur hoeft te hebben. Je kunt er namelijk iets heel erg hips van maken! Het oude kan daar dan op een hele elegante manier weer terug komen. En dat is precies wat de Franse interieurarchitecten van Conseil Déco et Création hebben gedaan. Het oude huis is helemaal gestript en voorzien van een schitterend nieuw interieur. Die leuke beelden laten we je uiteraard met heel veel plezier zien! En het kan ook een heel goed idee zijn voor iedereen die op het punt staat om een oud huis op te knappen.