8 luxe houten huizen om verliefd op te worden!

Een houten huis hoeft niet te lijken op een blokhut maar kan ook een staaltje van bijzonder fraaie architectuur zijn. En dat bewijzen de houten huizen die we je vandaag laten zien zonder twijfel. Stuk voor stuk bijzonder qua architectuur en met een zeer unieke vormgeving. Deze woningen laten het traditionele houten huis ver achter zich. Een modern houten huis biedt de comfort en luxe die we al kennen van een stenen of prefab huis. En toch heeft een houten huis iets dat andere huizen niet hebben. Het verspreidt die warme aangename flair waardoor je je direct prettig en welkom voelt. Bovendien is het gezonder omdat hout ademt en warmte reguleert en is het ecologisch verantwoord. Dat een houten huis zoveel meer kan zijn dan alleen maar een mooie vakantiewoning willen we je vandaag graag laten zien. De huizen die we je presenteren zijn niet alleen maar prachtig qua design maar ook zeer perfect qua bouw en indeling. Droom met ons mee en bekijk zeker even het extravagante woonhuis aan het water…