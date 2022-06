Superstrakke, duurzame woning in Argentinië

We nemen je mee naar een exclusieve buurt in Buenos Aires, waar we een superstrakke woning aantroffen. Het pand is gebouwd op een perceel met veel onregelmatigheden en atypische afmetingen, dat was een leuke uitdaging voor de architect. De bouw van het huis ging overigens zeer voorspoedig, en al snel ontstond het hedendaagse woonpaleis dat we vandaag gaan bewonderen. De woning heeft een eenvoudig indeling, enerzijds is er een ruimte voor studie en recreatie en anderzijds is er een woongedeelte, waar het gezinsleven zich hoofdzakelijk voltrekt. In zekere zin speelt de architectonisch vormgeving in op de concrete behoeften van de eigenaren. De woning is te kenschetsen als eigentijds, eenvoudig en behoorlijk functioneel. Een duurzame toevoeging aan het familiehuis vinden we in de vorm van de zonnepanelen, zo wordt de ecologische foot print gereduceerd tot vrijwel nul. Een mooi en inspirerend huis waar we nu even onze ogen de kost aan geven. Heb je daar zin in? Kom dan snel met ons mee naar Buenos Aires.