Bijzonder prefab huis met een expressieve look

Elke familie heeft zijn eigen wensen voor hun droomhuis. Veel mensen betrekken daarbij ook een ecologische ontwerptrant, gewoon omdat ze de aarde een beetje beter willen doorgeven aan hun kinderen. We laten je in dit artikel een woning zien met een zeer laag energieverbruik, de architecten van UCK Ferighaus hebben er alles aan gedaan om de bouw tot in de details te perfectioneren, waarbij er veel aandacht besteed werd aan de duurzame aspecten die de familie voor ogen had. Het gaat hier om een prefab huis, waarvan een groot deel dus al in de fabriek gemaakt is. Op de locatie hoeft het dan alleen maar vakkundig in elkaar gezet te worden. Dit bespaard bijzonder veel energie en tijd. Snel een huis laten bouwen is met deze technologie binnen handbereik gekomen. Vandaag laten we je een ELK Comfort 164 Trenline model zien, een hele mond vol, maar in feite is het dus een prefab huis met een expressieve look. Dit model is eenvoudig aan te passen aan de wensen van de bewoners, zo kan er te gemoed gekomen worden aan de behoeften van ieder individueel gezinslid. Klinkt dat goed in de oren? Kijk dan snel met ons mee naar dit prachtige project!